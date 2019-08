Gli americani e i farmaci oppioidi: un'emergenza Il Presidente Donald Trump l’ha definita «un’emergenza sanitaria nazionale».

Infatti i farmaci Vicodin, Oxycontin, Percocet, Percodan, Tylox sono a base di hydrocodone, oxycodone, Fentanyl, sono approvati dalla Federal Drug Administration e nel 2017 in America hanno causato da soli 30mila dei 70mila decessi complessivi per overdose. Autore: Tanduo, Luca e Paolo Curatore: Leonardi, Enrico Fonte: CulturaCattolica.it Vai a "Ultime news"

E’ di questi giorni la notizia della condanna della Johnson&Johnson a pagare più di 572 milioni di dollari in quanto responsabile di aver contribuito all’esplosione dell’epidemia di oppioidi dello Stato, descritta dal procuratore generale Mike Hunter come «la più grande crisi sanitaria mai affrontata dall’Oklahoma». L’accusa è quella di aver dato notizie incomplete e fuorvianti a medici e cittadini, attraverso tecniche di marketing ingannevoli, per vendere i potenti antidolorifici (il Duragesic e il Nucynta).

Altre ditte farmaceutiche stanno patteggiando penali altissime come la Purdue Pharma che ha prodotto Oxycontin, e la Janssen.

Questi farmaci a base di oppioidi usati per i malati oncologici terminali per lenire il dolore in tutto il mondo, negli USA sono stati venduti come antinfiammatori per qualunque patologia; fra il 1997 e il 2002 le prescrizioni di ossicodone per il dolore non oncologico sono aumentate di 10 volte: secondo l’International Narcotics Control Board, nel 2015 gli americani hanno consumato circa il 99,7% della produzione mondiale di idrocodone e più dell’80% di quella di ossicodone.

Nonostante le case farmaceutiche sapessero che questi prodotti avrebbero creato dipendenza e quindi problemi di astinenza, hanno continuato ad alimentare il mercato con tecniche di marketing aggressivo e anche con pressioni economiche e politiche sul Senato USA come riporta il sito

Secondo alcune fonti USA il costo economico dell’abuso di antidolorifici oppioidi legalmente prescritti, che include il costo delle terapie mediche e farmacologiche, la perdita di produttività, il trattamento della dipendenza e l’incremento dei costi per il sistema giudiziario, sarebbe pari a 78,5 miliardi di dollari l’anno.

A questo problema si aggiunge l’incremento del mercato nero soprattutto di Fentanyl e oppioidi sintetici richiesti in grandi quantità a causa della dipendenza creata e dalla riduzione di vendita avvenuta dal 2010, che ha portato ad un aumento di spaccio di pillole sintetiche da parte di spacciatori che hanno fiutato il grande mercato creato dalle case farmaceutiche.